Космонавт показал Крымский мост с орбиты

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографию Крымского моста, сделанную с борта МКС. Снимок он выложил в своем Twitter.

«Завершается мой третий космический полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства Крымского моста из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли», — подписал он свой твит.

Командир 55-й экспедиции МКС в воскресенье, 3 июня, вернется на Землю. Приземление запланировано на 15:40 мск.

1 июня на Крымском мосту произошло первое ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем легковушки.

Решение о строительстве Крымского моста было принято в марте 2014 года — сразу после вхождения Крыма в состав России. Строительство началось в феврале 2016 года, и спустя два года, 16 мая, было открыто автомобильное движение. За день до этого президент России Путин проехал по мосту за рулем КамАЗа. Мост длиной в 19 километров признан самым протяженным в России.

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