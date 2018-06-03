На блогера Николая Соболева напали возле студии

На популярного российского видеоблогера Николая Соболева напали возле студии. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте» в воскресенье, 3 июня.

«Вчера вечером, а если быть точным — сегодня ночью на меня было совершено нападение рядом со студией, где я снимаю ролики», — написал он.

По его словам, сейчас он находится в больнице, готовится к выписке и чувствует себя стабильно. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и легкое сотрясение мозга. «Сейчас описывать подробности времени и желания нет», — добавил блогер.

Николай Соболев является одним из основателей проектов Rakamakafo и Ready Steady Go. Ведет собственный канал SOBOLEV (старое название — «Жизнь Ютуб»), где выкладывает сюжеты об актуальных событиях. Получил известность после того, как появился в нескольких телеэфирах, посвященных истории Дианы Шурыгиной.

В апреле хип-хоп-исполнитель Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, опубликовал музыкальный клип, посвященный Соболеву. В нем он упрекнул блогера в том, что тот «собирает хайп на трупах», и назвал его «чумной крысой», а также вызвал на баттл.

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