Блогера Соболева поймали на «мажорных» гонках в черте Петербурга

Популярный блогер Николай Соболев вместе с Александром Муратаевым, известным в сети под псевдонимом «Иллюзионист» разогнались на внутригородской платной автомагистрали в Петербурге до 205 километров в час. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Rich Russian Kids 25 октября.

Ролик является фрагментом из видео тест-драйва автомобилей BMW, который Соболев и Муратаев проводили вместе. Сначала они испытывают машину из салона, а в конце видео на высокой скорости едут на машине Соболева. Полная версия ролика выложена в YouTube-канале Муратаева 24 октября.

На записи видно, что за рулем разогнавшейся BMW находится Муратаев, Соболев снимает его, сидя на переднем пассажирском сидении. Из разговора становится понятно, что машина принадлежит Соболеву, который признается, что ему «дико сыкотно сидеть», когда за рулем его машины находится Муратаев. «Уже трусишки потеют как минимум, скоро польется жидкость, если он продолжит в таком же духе», — комментирует блогер на камеру.

Николай Соболев — блогер с почти 3,5 миллионами подписчиков на YouTube. Широкую популярность получил после истории с Дианой Шурыгиной, выпустив о ней серию ролику и посетив телевизионные шоу на Первом канале с ее участием.

В июне водитель спорткар Nissan GT-R разогнался на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга до 300 километров в час.