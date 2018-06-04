Александру Друзю рассекли бровь клюшкой для гольфа

Что? Где? Когда? / YouTube

Знатоку из интеллектуальной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Александру Друзю зашили глубокие раны на лице. Об этом он рассказал во время интервью перед началом передачи.

Магистр наблюдал за своим другом, который отрабатывал удар в гольфе. Видимо, Друзь стоял слишком близко к товарищу, потому что один из взмахов пришелся ему по лицу. Как оказалось, знатоку рассекли нос и бровь, поэтому в клинике ему наложили несколько швов. На игру Друзь пришел с большим лейкопластырем на лице.

Мужчина не смог ответить на вопрос журналиста о размере и номере клюшки, от которой пострадал. Он лишь сказал, что она была металлическая. «Ну тебе повезло тогда, надо сказать. Могло быть хуже», — посмеялся над коллегой стоявший рядом другой магистр игры Виктор Сиднев.

Несмотря на раны, Друзь уверил зрителей в том, что он в полном порядке. «Все хорошо. Как видите, я живой, приехал на игру», — сказал знаток.

В ноябре 2017 года магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев схлестнулся в баттле со студентом пятого курса Валерием Радзиловым. До словесного поединка последний заявил, что «без блата, взяток и связей ничего не добиться», поэтому Поташев решил поспорить с бедным студентом.

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