Проект Burzum прекратил существование

Норвежский музыкант и писатель Варг Викернес распустил группу Burzum. Об этом он сообщил в своем видеоблоге.

«Бай-бай Burzum. Это мое мучительное прошлое, болото, из которого мне пришлось через много лет выйти», — сказано в пояснении к ролику.

ThuleanPerspective / YouTube

Официальная дата основания Burzum — 1991 год. Название проекта было взято из трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец»: слово burzum переводится как «тьма» на искусственно созданном писателем «черном наречии». Проект Burzum стал неотъемлемой частью ранней блэк-метал-сцены, повлияв на его развитие наряду с такими группами, как Mayhem, Darkthrone, Immortal, Emperor и Gorgoroth.

В мае 1994 года Варг Викернес был приговорен к лишению свободы в тюрьме сроком на 21 год за убийство Эйстейна Евронимуса Ошета — гитариста группы Mayhem, а также за поджог трех церквей.

Во время своего тюремного заключения Варг записал два студийных альбома в жанре дарк-эмбиент, используя только синтезатор, поскольку это был единственный разрешенный инструмент. После освобождения в 2009 году он записал еще три альбома в жанре блэк-метал и несколько эмбиент/электронных альбомов.

Burzum никогда не исполнял свою музыку вживую. После того как музыканта осудили, в Норвегии был введен неофициальный мораторий на его творчество, пластинки не выпускались, на телевидении и по радио отказывались транслировать его песни.

После освобождения Викернес переехал во Францию. В июне 2013 года французская полиция задержала Варга и его супругу Мари Каше по подозрению в подготовке теракта. Внимание к себе пара привлекла после того, как Мари Каше купила в магазине четыре карабина. Покупка была совершена легально, но подозрения полиции вызвал факт, что сам Викеренс ранее входил в число получателей «манифеста» норвежского террориста Андерса Брейвика. Музыкант обвинения также отверг, заявив, что текст «манифеста» является «ужасным копипастом», а сам Брейвик — «массовый убийца и сионист». Вскоре норвежец был отпущен на свободу.

В интернете Викернес продвигает идеологию «одаизма», призывающую белых европейцев вернуться к языческим корням, освободившись от доминирующих в современной Европе систем ценностей. Это, в частности, «еврейское иго» (так он называет христианство), гуманизм, толерантность, социализм и коммунизм.

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