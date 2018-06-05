Эдуард Лимонов побоялся «не дожить» и опубликовал завещание

Писатель Эдуард Лимонов обнародовал в Twitter завещание, в котором указал, что нужно делать с Россией. Свои действия он объяснил опасением, что может «не дожить».

В посте Лимонов призвал «взять в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова». Он также заявил о необходимости разделить с Китаем Казахстан после смерти президента страны Нурсултана Назарбаева.

«Только не давайте Китаю выход к Каспию», — предупредил писатель.

В апреле Лимонов назвал главное условие уничтожения России, комментируя слова норвежской писательницы Эрики Фатланд о том, что через 100 лет страну ждет крах.

75-летний Эдуард Лимонов — автор таких романов, как «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха».

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