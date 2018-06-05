Художник попал в тюрьму за карикатуру на президента

В Турции известный карикатурист Нури Куртджебе (Nuri Kurtcebe) арестован за оскорбление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на адвоката художника Ахмета Эрдема Акьюза (Ahmet Erdem Akyüz).

По его данным, это произошло после того, как суд отклонил апелляцию Куртджебе на вердикт от 2017 года. Тогда мужчину приговорили к 14 месяцам и 15 дням тюрьмы за карикатуры на главу государства. Изображения были опубликованы еще в 2015-м.

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Как отмечается, мужчину взяли под стражу вечером 3 июня после того, как остановили на дорожном посту в провинции Ялова и отправили в тюрьму. Акьюза в связи с произошедшим подчеркнул, что работы художников должны находиться в свободном доступе, а политики должны более спокойно воспринимать критику в свой адрес.

В марте сообщалось, что турецкую певицу Зухал Олджай (Zuhal Olcay) посадили в тюрьму за упоминание Эрдогана в песне.

Оскорбление президента в Турции может караться денежным штрафом или тюремным заключением на срок от одного года до четырех лет.

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