Турецкая певица спела про президента и села в тюрьму

Турецкую певицу Зухал Олджай (Zuhal Olcay) посадили в тюрьму за упоминание в песне президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает агентство «Фергана».

Олджай проведет в заключении 10 месяцев, прокуратура запрашивала для нее четыре года колонии.

Как сообщает агентство, в 2016 году артистка во время выступления экспромтом изменила текст песни и спела «Реджеп Тайип Эрдоган, все пустое, все ложь. Однажды эта жизнь закончится, и вы скажете: "Это был сон"». Ее также обвиняли в том, что во время исполнения она показала средний палец.

Сама певица отрицала обвинения и утверждала, что слова она изменила исключительно ради рифмы, а оскорбительный жест был адресован зрителю в первых рядах, который сделал ей замечание.

Оскорбление президента в Турции может караться денежным штрафом или тюремным заключением на срок от одного до четырех лет.

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