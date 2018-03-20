Турцию обвинили в массовых пытках и убийствах жителей

На территории Турции необходимо отменить режим чрезвычайного положения, введенный после попытки переворота в 2016 году, из-за серьезных нарушений прав человека. Об этом говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), передает Reuters во вторник, 20 марта.

Как сообщается в докладе, с момента неудачного захвата власти президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал более 20 указов, которые часто приводили к пыткам задержанных и вмешательствам в судебную систему. Отмечается, что происходящее «указывает на использование режима ЧП для подавления любой формы критики или инакомыслия по отношению к правительству».

В документе УВКПЧ также содержится информация о жестоком обращении с арестованными. В избиениях, сексуальных посягательствах, ударах током и так называемых притоплениях обвиняются сотрудники полиции, жандармерии, военной полиции и сил безопасности. Авторы доклада считают, что силовики по-прежнему массово нарушают права человека на юго-востоке страны: убивают и пытают, разрушают дома и культурное наследие курдов.

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Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн подчеркнул, что число арестованных или уволенных людей «ошеломляет». По его данным, за решеткой за последние 18 месяцев оказались более 160 тысяч человек, 152 тысячи госслужащих уволили, многих — без какой-либо причины. «Преподаватели, судьи и адвокаты были уволены или привлечены к ответственности, журналисты арестованы, СМИ закрыты, сайты заблокированы. Ясно, что продлевающееся чрезвычайное положение в Турции использовалось для сурового и произвольного ограничения прав очень большого числа людей», — заявил аль-Хусейн.

В ООН настаивают, что Анкара должна «восстановить нормальное функционирование институтов и верховенство закона».

15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях.

Через несколько дней после попытки переворота в стране был введен режим ЧП, который уже неоднократно продлевался. Власти объясняют эту необходимость борьбой с террористическими угрозами. В частности, речь идет об организации ФЕТО, возглавляемой скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Против режима выступают лидеры ЕС, а также представители турецкой оппозиции. По их мнению, он угрожает свободе и правам человека в стране.

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