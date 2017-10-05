Турецкие власти выдали ордеры на арест 133 чиновников, работающих в министерствах финансов и труда. Об этом сообщает Reuters.

Данные процессуальные действия проводятся в рамках продолжающегося расследования по делу о попытке государственного переворота в июле прошлого года.

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Из лиц, подлежащих задержанию, 101 работает в министерстве финансов и 32 — в министерстве труда и социальной защиты. Все подозреваемые в причастности к путчу использовали мессенджер ByLock, который шифрует сообщения.

В июле сообщалось, что парламент Турции в четвертый раз продлил на 90 дней действие режима чрезвычайного положения в стране, введенного после попытки переворота.

15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. Всего в Турции были взяты под стражу более 50 тысяч человек, еще 150 тысяч сотрудников различных ведомств —уволены или отстранены от исполнения служебных обязанностей.