Турки углядели терроризм и распутность в песнях и запретили их

Турецкая телерадиокомпания (TRT) запретила публичное проигрывание 208 песен на всех своих каналах. Об этом пишет Middle East Eye.

Как отмечается, композиции попадали в черный список госкомпании с 2016 года. Под запретом оказались 142 турецких и 66 курдских поп-песен, среди них и треки популярных в стране артистов, в том числе Sila, Demet Akalin и Nukhet Duru.

Объяснить такое решение потребовала от профильной комиссии при парламенте депутат от Народно-республиканской партии. Среди причин были названы пропаганда терроризма и аморальность, в том числе нанесение вреда семейным ценностям, а также поощрение преступлений.

После появления информации TRT выступила с заявлением, в котором опровергла какой-либо специальный запрет. В сообщении отмечалось, что не проигрываются лишь нарушающие правила госрегулятора клипы, содержащие сцены курения и употребление алкоголя. По закону в Турции кадры с курящими или пьющими людьми не должны показываться, при этом они могут быть просто размыты.

Издание отмечает, что это первый подобный массовый запрет с момента правления военных после государственного переворота 1980 года. При этом ограничения на TRT не влияют на доступ к видео и песням на других платформах.

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