В столице начат розыск убийцы двух москвичей

В центре Москвы в понедельник обнаружены убитыми 56-летняя мать и ее 25-летний сын, сообщила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР.

«4 июня 2018 года в квартире одного из жилых домов, расположенного по Шмитовскому проезду в Москве, родственники обнаружили тело женщины 1962 года рождения и ее сына 1992 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по статье убийство двух лиц. Проводятся необходимые следственные действия», — рассказала Иванова.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, мать и сын проживали в коммунальной квартире. С пятницы они перестали выходить на связь. Приехавший родственник вызвал полицию, и после вскрытия двери были обнаружены тела убитых. По заключению экспертов, обоих зарубили топором, причем, судя по обстановке, это произошло неожиданно для погибших.

Их сосед пропал, и сейчас он является основным подозреваемым. Начат розыск 27-летнего мужчины.

По словам соседей, в этой квартире регулярно происходили скандалы, связанные с неправильным поведением исчезнувшего молодого человека.

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