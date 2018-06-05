Убийцу двух москвичей отыскали в морге

Столичные следователи обнаружили убийцу 56-летней матери и ее 25-летнего сына, тела которых были найдены в центре Москвы, — сразу после совершенного преступления нападавший уехал на другой конец города и покончил с собой. Об этом во вторник, 5 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, тело мужчины было обнаружено в пятницу, 1 июня, на козырьке жилого дома на улице Маршала Василевского в районе Щукино. «Установить его личность все эти дни не удавалось, так как заявлений о пропавшем без вести мужчине в полицию не поступало. В понедельник после обнаружения убитых матери и сына начался розыск их соседа — и после этого личность погибшего была установлена. По версии следствия, 26-летний мужчина в ссоре убил своих соседей, после чего свел счеты с жизнью», — рассказал собеседник редакции.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила «Ленте.ру», что на причастность к преступлению действительно проверяют 25-летнего мужчину, чье тело ранее было обнаружено на козырьке жилого дома на улице Маршала Василевского с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. «По предварительным данным, погибший проживал по соседству с потерпевшими в квартире по Шмитовскому проезду», — уточнила она.

Тела 56-летней матери и ее 25-летнего сына были найдены в коммунальной квартире в Шмитовском проезде 5 июня. На связь они перестали выходить 1 июня, что и вызвало тревогу у родственников. По заключению судмедэкспертов, оба были зарублены топором. В совершении преступления сразу заподозрили их соседа — в квартире регулярно вспыхивали ссоры.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), их сосед был объявлен в розыск.

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