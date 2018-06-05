Конструкцию стиральных машин изменят после гибели российского ребенка

После гибели пятилетней девочки в Магадане производитель стиральных машинок получил представление от российского следователя и принял решение внести изменения в конструкцию, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) во вторник, 5 июня.

«Проведен следственный эксперимент с участием технических специалистов компании-производителя бытовой техники и судебно-медицинского эксперта, — отмечено в сообщении. — Эксперимент наглядно показал, что, к сожалению, 5-летнему ребенку не составило бы никакого труда самостоятельно закрыться в стиральной машине».

После этого следователь прекратил дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ), придя к выводу, что девочка задохнулась в результате несчастного случая.

Но из-за того, что ребенок оставался один в квартире более шести часов, собранные сотрудником СКР материалы были переданы в полицию для возбуждения дела о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ).

3 июня семилетнюю девочку, пропавшую в городе Белово в Кемеровской области, обнаружили мертвой в стоявшем на улице старом холодильнике. Следователи предполагают, что она залезла туда, играя на улице. Ребенок не смог выбраться и погиб.

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