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Пропавшую российскую школьницу нашли мертвой в холодильнике

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Семилетнюю девочку, пропавшую в городе Белово в Кемеровской области, обнаружили мертвой в стоявшем на улице старом холодильнике, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Признаков насильственной смерти на ее теле не нашли, для уточнения причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи предполагают, что девочка играла на улице и залезла в холодильник, а затем не смогла выбраться. «Однако следствием будут отрабатываться все возможные версии произошедшего», — добавили в ведомстве.

О пропаже школьницы вечером 29 мая заявил ее отец, обеспокоенный тем, что его дочь ушла гулять и бесследно исчезла. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, в поисках участвовало более тысячи человек — силовики, спасатели, волонтеры, учителя и местные жители. За информацию о местонахождении девочки власти Кузбасса объявили вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

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