Актер сериала «Улица» получил три года за избиение сожительницы

Актер Анатолий Наряднов, известный по ролям силовиков в российских сериалах, приговорен к трем годам условно за избиение сожительницы. Об этом агентству «Москва» сообщила пресс-секретарь Бутырского районного суда Татьяна Исаева.

Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину. Наряднова задержали за избиение сожительницы, произошедшее вечером 17 марта. Актер скрылся с места происшествия.

Пострадавшую госпитализировали. У нее диагностировали тупые травмы грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы трех ребер, левосторонний пневмоторакс и ушибы.

34-летний Анатолий Наряднов снялся в таких сериалах, как «По ту сторону смерти», «Улица», «Светофор» и «Последний мент», а также в фильме «Гуляй, Вася!»

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