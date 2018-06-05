«Газелькин» сделал заказ сотрудников-славян более приватным

Подвергшаяся критике за дискриминацию по национальному признаку компания «Газелькин» сделала заказ сотрудников-славян более приватным. По данным радиостанции «Говорит Москва», опцию убрали с сайта, но она все еще доступна по телефону и стоит те же 500 рублей.

Ранее, 4 июня, «Лента.ру» попробовала оформить на сайте заказ «Газели» по произвольному маршруту. Оказалось, что стоимость поездки действительно отличается в зависимости от того, является ли водитель славянином или нет.

На недопустимую политику в работе компании обратила внимание одна из пользовательниц соцсетей. «Что ж, деды воевали! Не зря освобождали мир от нацизма», — написала она.

Женщина потребовала от руководства «Газелькина» принести извинения и убрать «дискриминирующие дополнительные услуги».

5 апреля сообщалось о москвичке, которая не смогла записать дочку на курс компьютерной анимации во Дворце творчества детей и молодежи на Миуссах, так как он был подготовлен только для мальчиков. Девочке предложили заняться рукоделием, а ее матери — «жаловаться хоть в ОБСЕ».

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