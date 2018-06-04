Москвичам предложили доплачивать 500 рублей за водителей-славян

Транспортная компания «Газелькин», работающая в Москве и Санкт-Петербурге, предложила за отдельную плату выбрать национальность водителя. На это обратила внимание пользователь Facebook москвичка Мария Меньшикова.

«Риторика позорных объявлений на столбах "только славянам" перекочевала в крупные компании. Что ж, деды воевали! Не зря освобождали мир от нацизма», — написала она.

По ее словам, данная услуга будет стоить 500 рублей. Во столько же в компании оценили человека с российским гражданством. Девушка посоветовала всем водителям и грузчикам найти новую работу, «где их профессиональные качества не будут ставиться в зависимость от фенотипа и гражданства», а руководству компании — принести извинения и убрать «дискриминирующие дополнительные услуги».

«Лента.ру» проверила и попробовала оформить на сайте заказ «Газели» по маршруту от улицы Кадырова в Москве до Ферганского проезда. С водителем-славянином такая поездка обойдется в 2790 рублей, стоимость без дополнительной услуги оказалась на 500 рублей дешевле.

Аналогичные результаты получились при попытке сделать заказ в Санкт-Петербурге.

Компания «Газелькин» пока не ответила на пост. Один из комментаторов напомнил, что право выбирать работников с определенной внешностью не противоречит российскому законодательству.

В январе пенсионера из Ухты приговорили к году лишения свободы условно за неодобрительные комментарии в отношении жителей Кавказа, Закавказья и Средней Азии. У мужчины отобрали планшет, с которого он выходил в соцсети.

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