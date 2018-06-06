Сторонники Эрдогана «аннексировали» Кипр для Турции

Видео: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) / YouTube

Турецкая националистическая Партия национального единства опубликовала ролик, в котором Кипр изображен частью Турции. Об этом сообщает Kıbrıs Postası.

На видео показаны дети, которые призывают всех «быть вместе для страны». При этом остров, из-за которого между греками и турками продолжается конфликт, помечен как турецкая территория.

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24 июня в Турции пройдут досрочные парламентские и президентские выборы.

В 1974 году после военного переворота, предпринятого сторонниками присоединения Кипра к Греции, Турция под предлогом защиты проживающих на острове соотечественников отправила на Кипр 30-тысячный экспедиционный корпус и оккупировала треть кипрской территории. Там была создана Турецкая республика Северного Кипра — формально независимое государство, признанное только Анкарой. В 2004 году Кипр стал членом Евросоюза, при этом в качестве условия вступления в ЕС Турции Брюссель потребовал, чтобы Анкара признала суверенитет Республики Кипр надо всей территорией острова.

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