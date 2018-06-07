Подельники Обамы выманили у дагестанца 25 тысяч долларов

В Москве двое африканцев обманом выманили у уроженца Дагестана 25 тысяч долларов. Об этом в четверг, 7 июня, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Пострадавший мужчина обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что двое чернокожих мужчин, предположительно, выходцев из Африки, похитили у него деньги под предлогом покупки автомобиля.

Вместе с мошенниками, по словам дагестанца, может находиться некий Обама Бинданг Андрес Назарил.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведутся поиски подозреваемых.

17 мая СМИ сообщали о том, что московский адвокат Абубакар Манаев пытался обманом выманить 10 миллионов рублей у своей подзащитной — гадалки Ноны Михай, обвиняемой в пособничестве мошенничеству. Он обещал Михай, что за эти деньги добьется рассмотрения ее дела в особом порядке и последующего назначения ей условного срока. В итоге Манаев сам стал обвиняемым в покушении на мошенничество.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!