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Австрийский журналист пожаловался на хитрость Путина

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Австрийский журналист Армин Вольф (Armin Wolf), взявший интервью у Владимира Путина 4 июня, поделился впечатлениями от общения с президентом. Сотрудник австрийского телеканала ORF рассказал изданию Politico, что интервью с российским лидером было самым сложным в его карьере, и пожаловался на его хитрость.

«Путин — чрезвычайно хитрый собеседник, использующий приемы, которые затрудняют жизнь интервьюера. Он говорит очень пространно и углубляется в незначительные подробности. Как только вы его перебиваете, он акцентирует на этом внимание. Политики редко так делают. Обычно они либо позволяют себя перебивать, либо игнорируют вас и продолжают говорить», — рассказал Вольф.

Журналист ORF отметил, что российский лидер часто отвечал вопросом на вопрос и «отвлекал внимание от заданной темы». Так, например, вместо ответа про коррупцию в России президент предпочел перевести тему на коррупцию на Украине. Вольф заявил, что очень сложно получить ответ на вопрос, на который Путин не намерен отвечать, поскольку он отлично себя контролирует.

Австриец рассказал, что готовился к встрече пять дней. Он посмотрел все доступные интервью российского президента, пообщался с экспертами и много читал.

Журналист не увидел ничего критичного в том, что он перебил Путина «11 раз за 54 минуты», добавив, что обычно столько он перебивает за десять минут.

Интервью запомнилось зрителям тем, что журналист многократно прерывал главу государства, из-за чего он стал акцентировать на этом внимание. В какой-то момент президенту пришлось перейти на немецкий, чтобы успокоить журналиста. «Дайте мне сказать, в конце концов. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen ("Будьте добры, позвольте мне что-нибудь сказать")», — попросил он.

Президент дал интервью австрийскому телеканалу накануне визита в Австрию.

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Предыстория: Путин по-немецки попросил журналиста его не перебивать
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