Россиянин пожаловался на искажение своего вопроса для Путина

Инженер-самолетостроитель из Комсомольска-на-Амуре Петр Литвинцев заявил, что его вопрос в ходе прямой линии президента России Владимира Путина был сформулирован некорректно, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что волонтеры неправильно поняли его мысль, объяснив главе государства, что он инженер-самолетостроитель, вынужденный красить крыши, — он вообще не работает маляром на заводе.

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«Я не спрашивал про завод и про маляра, я спросил про ситуацию с городом. Люди уезжают, в основном образованные, порядочные, инициативные, я задал вопрос, есть ли у города реальные перспективы, какие сферы будут развиваться», — пояснил мужчина.

Литвинцев добавил, что волонтеры просили уточнить биографию, где он учился и работал, и он рассказал, что ему доводилось крыть крыши и красить стены. Но сейчас занимается творчеством, написал и издал книгу и проводит выставки своих картин по всему Дальнему Востоку. Он подчеркнул, что «вовсе не рад шумихе», которая началась после прямой линии, потому что его, как и других жителей Комсомольска-на-Амуре, волнуют вопросы экологии, недостатка врачей и невысоких зарплат.

Ранее губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт пообещал «инженеру-самолетостроителю, который вынужден красить крыши», лично найти работу.

Прямая линия с Владимиром Путиным прошла 7 июня в новом формате — без гостей в студии, но со звонками губернаторам и другим чиновникам.

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