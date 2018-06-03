Получивший iPhone за вопрос Путину школьник пожаловался на ту же проблему

Нефтеюганский школьник Данила Прилепа, который в 2017 году задал вопрос президенту Владимиру Путину во время «Прямой линии» и получил за это в подарок iPhone, рассказал, что его проблему так никто и не решил. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодой человек сказал, что его отец, бывший сотрудник МВД на пенсии, так и не получил субсидий на приобретение жилья и до сих пор стоит в очереди.

«Можно сказать, откинули нас в очереди назад, потому что бюджетников передвинули повыше, не совсем понятно, как это произошло. Отцу звонили, но он не работает в органах, решать вопрос нужно наверху», — заметил Данила в интервью.

В июне 2017 года Прилепа, тогда еще ученик 10 класса, задал во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным вопрос, почему борьба с коррупцией в стране не ведется эффективно, и рассказал, что «последствия халатного отношения» задели и его семью. Прежде чем перейти к ответу, глава государства поинтересовался, сам ли Данила подготовил вопрос или ему кто-то подсказал текст. На это юноша парировал, что его «жизнь подготовила». После этого президент пообещал разобраться в ситуации.

Позже компания Caviar вручила школьнику iPhone 7 с золотым портретом президента как автору самого интересного вопроса. Прилепа сказал, что будет гордиться подарком.

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