ФСБ заинтересовалась решившей завещать квартиру Трампу пенсионеркой

Красноярская пенсионерка, которая решила завещать свою квартиру американскому президенту Дональду Трампу, сообщила, что в ее конфликт с управляющей компанией вмешалась Федеральная служба безопасности (ФСБ), передает «Проспект Мира».

По словам женщины, ФСБ инициировала проверку компании, но долг за ЖКХ, на который она жаловалась, лишь увеличился. «Ну, немножко взбучку дали ей [компании] какую-то и успокоились. А нам еще 12 тысяч насчитали. И еще насчитают. Что делать-то?» — сказала она.

58-летняя жительница Красноярска добавила, что намерена дойти до самого Трампа, чтобы решить свои проблемы.

В пресс-службе краевого управления ФСБ изданию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть заявление об участии ведомства в этой истории.

Ранее пенсионерка заявила, что из-за низкой пенсии и высоких тарифов ЖКХ ей перестало хватать денег на еду и она была вынуждена взять кредиты. Тогда женщина решила «наказать государство». «Пусть за каждой смертью нашей приезжает юрист Дональда Трампа и судится с нашими чиновниками», — пояснила она. Женщина добавила, что намерена подговорить еще 20 других пожилых знакомых, чтобы те также оформили свои квартиры в наследство американскому лидеру.

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