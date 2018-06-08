Украинцы похвастались бегством российского корабля от транспортного самолета

Самолет Ан-26 Военно-морских сил Украины перехватил в Черном море малый ракетный корабль Военно-морского флота России. Об этом сообщает одесское издание «Думская».

По словам источника издания, инцидент произошел 2 июня. Как утверждается, военно-транспортный самолет Ан-26 обнаружил российский корабль в непосредственной близости от границы, вблизи острова Змеиный.

«С помощью бортового радиолокатора корабль противника был обнаружен, после чего Ан-26, снизившись на предельно малую высоту, идентифицировал его как малый ракетный корабль. (...) Поняв, что он обнаружен, противник стал уходить в открытое море. Наш патрульный самолет проконтролировал бегство россиянина, сделав несколько проходов вблизи корабля на малой высоте, а затем вернулся на базу в Кульбакино», — говорится в материале.

5 июня газета «Известия» сообщила, что 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей Черноморского флота взяла под охрану российские газодобывающие платформы, располагающиеся возле острова Змеиный в Черном море. В украинских СМИ эти платформы называют «вышками Бойко» (по имени бывшего министра энергетики Украины Юрия Бойко).

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