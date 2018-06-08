В Москве назвали перехват российского корабля украинским Ан-26 анекдотом

Минобороны России назвало новость о перехвате российского ракетного корабля украинским военно-транспортным самолетом Ан-26 в Черном море гротескной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гротескная новость одесской газеты об успешном "перехвате" украинским транспортным самолетом Ан-26 российского боевого корабля в Черном море говорит прежде всего о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что», — сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он добавил, что новость о перехвате ракетного корабля Военно-морского флота России может быть специально спланировала украинскими пропагандистами, и назвал ее анекдотом. Представитель Минобороны заявил, что в дальнейшем от Украины следует ожидать подобный донесений.

Ранее 8 июня одесское издание «Думская» сообщило о найденном российском корабле в непосредственной близости от границы, у острова Змеиный. По данным издания, самолет Ан-26 обнаружил российский корабль с помощью бортового радиолокатора, после чего он стал уходить от преследования в открытое море. Источник «Думской» утверждал, что инцидент произошел в субботу, 2 июня.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!