В России анонсировали появление нового «Терминатора»

«Уралвагонзавод» работает над третьим поколением боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которые смогут поражать любые цели. Об этом заявил индустриальный директор кластера «Вооружение» корпорации «Ростех» Сергей Абрамов, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас обсуждается облик новой модификации машины. Предполагается, что «Терминатор» сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силой противника.

Абрамов отметил, что современная версия машины, которую сейчас поставляют в войска, очень удачная, но ее могут усовершенствовать. При соответствующем решении Минобороны БМПТ может получит индекс «Терминатор-3».

Современный образец «Терминатора» массой 44 тонны вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака») и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.

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