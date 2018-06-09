Бензин подешевел

Цены на бензин в Москве снизились впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации за 9 июня.

Стоимость дизельного топлива в среднем по Москве упала на пять копеек, бензина марки Аи-92 — на семь копеек, а марки Аи-95 — на восемь копеек. Из данных ассоциации следует, что сильнее всего на цены повлияли сети АЗС компании «Татнефть», у которой падение цен наблюдается во всех категориях бензина, а также сети «Астра», на которых подешевели Аи-92 и Аи-95. Цены сравнивали с показателями на 4 июня.

На большинстве сетей цены остались без изменений, однако у сетей «Газпром нефть», «Тиса» и «Транс», наоборот, выросли цены на топливо, причем «Газпром нефть» и «Тиса» сделали это по всем товарным позициям. «Газпром нефть» в то же время завысила ценники в среднем на 30-50 копеек за литр в сравнении с 4 июня.

Заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко 9 июня заявила, что принятые меры смогут дать реальный эффект на ценах только через месяц.

8 июня российские компании начали наращивать поставки бензина на российский рынок, эти меры должны были стабилизировать цены, однако реальных изменений и смены тренда пока не было — цены на бензин росли с начала марта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!