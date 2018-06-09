Индийцы ради фото замучили павлина до смерти

В Индии прохожие до смерти замучили павлина, пытаясь сделать с ним селфи. Об этом сообщило издание Metro.

Инцидент произошел в городе Джалпайгури, штат Западная Бенгалия. Павлин случайно забрел в многолюдную часть города и вызвал ажиотаж среди прохожих. Многие из них попытались сделать селфи с птицей, тянули ее за ноги и пытались расправить перья в попытках заставить ее распушить хвост. Павлин не выдержал стресса и умер.

«Мы ведем расследование произошедшего. То, что сделали горожане, очевидно, неправильно», — заявил местный зоозащитник Сима Чаудари (Seema Chowdhury). Обстоятельствами смерти птицы заинтересовались полиция и лесные власти штата.

Павлин с февраля 1963 года считается национальной птицей Индии.

В начале мая сообщалось о смерти индийского таксиста, попытавшегося сделать селфи с медведем-губачом. Животное схватило его, бросило на землю и задрало насмерть до того, как на помощь успели приехать вызванные пассажирами лесники.

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