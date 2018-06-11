Петербуржец поссорился в баре и задавил посетителей машиной

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга — Ломоносове — фургон наехал на толпу. Об этом сообщает «Фонтанка», не называя источники.

По данным издания, за рулем автомобиля находился 33-летний местный житель. По версии следователей, рано утром в воскресенье, 10 июня, после ссоры в баре «Мотор» мужчина вышел на улицу и дождался своих обидчиков.

Сев за руль в состоянии алкогольного опьянения, он наехал на посетителей, которые вышли на порог заведения. В итоге один человек погиб, трое ранены.

«Фонтанка» указывает, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, однако официального сообщения о случившемся пока не поступало. Водитель фургона — местный житель, живущий неподалеку от бара, его задержали на двое суток.

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