Трамп показал Ким Чен Ыну своего «Зверя» и пообещал подписать документ

Президент США Дональд Трамп показал северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну свой бронированный автомобиль, официально именуемый «Зверь». Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры двух стран после переговоров и обеда вышли на небольшую прогулку, в ходе которой подошли к припаркованному у входа в гостиницу кортежу, и Ким заглянул в открытую дверь «Кадиллака». После этого Трамп заявил, что они через несколько минут подпишут документ по итогам саммита, и главы государств вернулись в здание, где разошлись в разные стороны.

Ранее сообщалось, что главы государств после 40-минутной беседы в формате «один на один» ненадолго прервались, выступили с краткими заявлениями для прессы, после чего удалились на переговоры в расширенном составе. Затем они переместились на рабочий обед, на котором их потчевали коктейлем из креветок с авокадо, салатом из зеленых манго с медом и осьминогом, говяжьими ребрышками и свининой в кисло-сладком соусе.

Первый саммит США-КНДР проходит 12 июня в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. Диалог начался с рукопожатия лидеров стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года.

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