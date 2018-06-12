Киев направил ООН почти «100 килограммов обвинений» против России

Киев передал в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Об этом украинский президент Петр Порошенко написал на странице в Facebook во вторник, 12 июня.

«Представление меморандума по делу против России — важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность», — подчеркнул он.

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, меморандум состоит из 29 томов и весит около 90 килограммов.

Ранее Международный суд ООН наполовину удовлетворил требования Украины установить временные меры к России: по иску о нарушении конвенции по финансированию терроризма суд к Киеву не прислушался, но согласился с требованиями в связи с расовой дискриминацией. В результате РФ предписали воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.

Изначально Киев требовал установить обеспечительные меры в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма (речь шла о якобы имеющей место поддержке Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик).

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