Назван долг авиакомпаний перед российскими пассажирами

Онлайн-сервис AirHelp провел исследование, которое показало, что долг авиакомпаний перед российскими пассажирами за отмененные и задержанные рейсы летом 2017 года превышает четыре миллиона евро. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты сервиса проанализировали статистику задержек в крупнейших аэропортах России и выяснили, что всего на территории страны по вине авиакомпаний было задержано или отменено 140 рейсов. Общий размер компенсаций, который полагается пассажирам по закону, составил почти 300 миллионов рублей.

Лидерами рейтинга оказались аэропорт Пулково (58 отмененных или задержанных рейсов), Шереметьево (38 рейсов) и Домодедово (27 рейсов), оставшиеся 17 задержек пришлись на Внуково, Храброво (Калининград) и Кольцово (Екатеринбург).

Также исследование показало, сколько туристов пострадали из-за несвоевременного вылета: Пулково — более 3700 пассажиров, Шереметьево — 3300 пассажиров, Домодедово — 2353 пассажира.

Эксперты сообщили, что за отмену или задержку рейса, соединяющего российские аэропорты со странами Евросоюза, путешественникам должна предоставляться компенсация в размере до 600 евро на одного человека. В случае задержки рейса возможность получения компенсации зависит от продолжительности рейса, разницы между запланированным и фактическим временем прилета рейса и причиной задержки. Пассажиры могут требовать компенсацию не только за недавние сорванные рейсы, но и за любые свои рейсы, которые были отменены или задержаны в течение последних трех лет.

Материалы по теме Чемодан не долетел Что делать, если авиакомпания потеряла ваш багаж

В июне онлайн-сервис AirHelp составил рейтинг самых лучших аэропортов мира. Эксперты проанализировали три фактора: качество сервиса, своевременная подача рейсов и отзывы пассажиров. На первом месте оказался международный аэропорт Хамад в городе Доха, Катар, получивший 8,77 балла. Вторую позицию занял греческий Элефтериос Венизелос в Афинах (8,69 балла), а третью — аэропорт Токио (8,63 балла).

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!