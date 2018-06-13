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Создан препарат против невосприимчивого к лечению рака

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Ученые Университета Темпл (США) разработали новый метод лечения невосприимчивых к традиционной терапии раковых опухолей. Комбинированный препарат способствует накоплению мутаций в злокачественных клетках. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Cell Reports.

Одной из причин появления раковых опухолей являются мутации в специфических генах, контролирующих рост и размножение клеток. Эти мутации могут возникать из-за снижения активности белков BRCA (англ. breast cancer), которые восстанавливают разрывы, возникающие сразу в двух цепях ДНК. Однако при этом опухоли становятся склонными накапливать мутации, что, в конечном итоге, могло бы способствовать гибели раковых клеток. Этого не происходит благодаря альтернативным механизмам репарации (восстановления) ДНК, таких как ферменты PARP1 и PARP2. Эти молекулы, особо активные в опухолях, убирают одноцепочечные разрывы, предотвращая появление потенциально летальных двуцепочечных разрывов.

Для лечения опухолей с дефицитом BRCA используют препарат олапариб, который является ингибитором PARP. Однако эффект от лечения длится недолго из-за компенсаторных механизмов, возникающих из-за мутаций. К таким механизмам относится предотвращение проникновения лекарства в клетку или его ускоренное выведение из нее, а также активация дополнительных механизмов репарации, включая белки RAD52. Ученые выдвинули гипотезу, что одновременное подавление PARP и RAD52 является более эффективным способом лечения.

Эксперименты с клеточными культурами показали, что ингибитор RAD52 — 6-гидроксил-DL-допа (производное противопаркинсонического средства леводопы) — подавляет остаточную репарационную активность в клетках с дефицитом BRCA, обработанных олапарибом. Совместное использование этих препаратов усиливало накопление двуцепочечных разрывов и подавляло рост клеток аденокарциномы. Через 28 дней лекарственной обработки клетки с дефицитом BRCA полностью погибали. Такой же эффект был продемонстрирован в клеточной линии лейкемии и лимфомы Беркитта.

Новый метод лечения был испытан на мышиной модели хронической миелоидной лейкемии. Ученые вывели трансгенных мышей, в которых при отсутствии тетрациклина в течение около 70 дней начинали развиваться опухоли с дефицитом BRCA. В грызунах, у которых генетически была подавлена активность либо RAD52, либо PARP, болезнь появлялась на 100-120 день. Однако у 33 процентов животных, у которых были неактивны оба белка, в течение 200 дней не наблюдалось признаков болезни.

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