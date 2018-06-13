Стала известна судьба документов узников ГУЛАГа

Данные о попавших под массовые репрессии гражданах СССР и заключенных ГУЛАГа перенесены в электронную базу данных, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«Изымаемые из бумажной картотеки (актуальной базы данных) по истечении сроков хранения алфавитные карточки в обязательном порядке переводятся в электронный вид, что обеспечивает их постоянное хранение», — заверили в ведомстве.

Материалы по теме «Мы больше никогда ничего не узнаем» Миллионы людей сгинули в ГУЛАГе. Теперь память о них уничтожают

В МВД уточнили, что обязаны постоянно хранить в бумажном виде только документы осужденных за государственные преступления. Срок хранения личных дел других преступников продлевается только в том случае, если они «имеют научно-историческое значение».

В Росархиве изданию подтвердили, что не знают о решениях, связанных с уничтожением карточек учета на репрессированных граждан.

В июне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова сообщила об уничтожении данных узников сталинских лагерей на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года. Позднее в МВД опровергли эту информацию, заверив, что архивные карточки репрессированных в СССР граждан «подлежат хранению вечно».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!