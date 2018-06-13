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Губернатор Подмосковья поручил ответственно организовывать праздники

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил организацию празднования Дня России в Подмосковье и призвал власти муниципалитетов и дальше ответственно относиться к проведению народных гуляний. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в

«Во всех городах были организованы праздничные мероприятия — концерты, выступления различных коллективов. Хочу отметить, что это важная работа», — сказал Воробьев.

Он обратил внимание глав муниципалитетов на то, что нужно и дальше также заботливо и профессионально относиться к общественным мероприятиям.

Ранее сообщалось, что в период чемпионата мира по футболу на открытых площадках Московской области состоятся более пятидесяти праздничных мероприятий.

В День России на территории региона провели более 150 различных мероприятий.

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