Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности на новогодних праздниках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правоохранительному блоку и муниципалитетам уделить особое внимание обеспечению безопасности на новогодних праздниках. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 декабря.

«Большие новогодние праздники от нас требуют собранности, концентрации, особенно правоохранительного блока. Наше главное управление внутренних дел это знает, на местах мобилизованы силы. Чтобы все праздники прошли спокойно, без нарушений, мы должны быть организованы и подготовиться к этим мероприятиям», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что традиционно в новогодних праздниках принимает участие большое количество детей.

12 декабря министр социального развития региона Ирина Фаевская сообщила, что в преддверии Нового года и Рождества в Подмосковье проведут более 1,5 тысячи праздничных мероприятий, в которых примут участие около 680 тысяч детей. Как пояснила министр, на праздничные мероприятия прежде всего пригласят детей из малообеспеченных семей, достигших высоких результатов в учебе и спорте, а также воспитанников детских домов.