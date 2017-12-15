В Подмосковье срубили главную елку страны

Главную новогоднюю ель страны срубили на территории Подольского лесничества в городском округе Домодедово в пятницу, 15 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

В воскресенье 90-летнее дерево привезут на Соборную площадь Кремля. Перед срубом ель, высота которой составляет 27 метров, освятил священник.

«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Счастья, удачи и пусть у каждого из вас стоит новогодняя елочка, лесная красавица», — сказал председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников на торжественной церемонии.

Как отметила министр культуры Мособласти Оксана Косарева, ежегодно самую красивую ель находят именно в Подмосковье. «Все жители будут ей любоваться. Мы все будем загадывать желания в новогоднюю ночь. Сейчас у нас есть возможность загадать желания здесь. Желаю всем вам мира, любви, счастья в каждой семье, давайте любить друг друга, наше Подмосковье, нашу страну», — сказала она.

Ожидается, что после новогодних праздников из ели сделают сувениры.

Ранее в пятницу министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников сообщил об открытии первых елочных базаров. Массово точки продаж хвойных начнут работать c 20 декабря. Средняя цена за погонный метр сосны в этом году составит 250 рублей, ель обойдется в 400 рублей за погонный метр.