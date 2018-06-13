iPhone X две недели пролежал на дне и ожил

Man + River / YouTube

Автор YouTube-канала Man + River обнаружил на дне реки iPhone X, который пролежал под водой две недели. Блогер опубликовал ролик, в котором он достает смартфон, пытается восстановить его работоспособность и возвращает владелице.

После падения в реку гаджет практически не пострадал. Однако из-за долгого нахождения под водой внутрь попала влага, и телефон перестал включаться. Блогер решил разобрать iPhone и просушить его, после чего смартфон все же заработал. Затем он связался с хозяйкой аппарата и отправил его владелице по почте.

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