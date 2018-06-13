Стали известны подробности первого путешествия Меган Маркл и ее мужа

Герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что в своем первом совместном путешествии они посетят Австралию, Новую Зеландию, Королевство Тонга и Республику Фиджи. Об этом пишет Evening Standard.

Как сообщили в Кенсингтонском дворце, путешествие состоится в октябре 2018 года и будет совпадать с Invictus Games («Игры непобедимых») в Сиднее.

Официальный королевский тур совершается в качестве ритуала, посвященного появлению нового члена семьи — Меган Маркл.

В мае стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри отправятся в свадебное путешествие в Канаду, хотя ранее сообщалось, что их медовый месяц пройдет в Намибии. Источник сообщил, что герцог и герцогиня Сассекские остановятся в домике Outlook Cabin — The Royal Retreat в пансионате Fairmont Jasper Park Lodge, который расположен в канадском парке Jasper.

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Принц Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба состоялась 19 мая 2018 года.

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