Девушку высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо

Поклонники высмеяли собирающихся пожениться фуд-блогеров за слишком маленькое помолвочное кольцо, сообщает Daily Mail.

Джен Фаномрат (Jen Phanomrat) из Нью-Йорка поделилась фотографией с женихом Лео Саманамудом (Leo Samanamud) в Instagram с подписью: «Девять лет спустя я сказала "да" своему лучшему другу!»

Многие подписчики поздравили пару, оставляя наилучшие пожелания в комментариях. Однако нашлись и те, кто высказал свое недовольство размером подаренного Саманамудом кольца, называя его самым крошечным на свете.

«Я поддерживаю минимализм, но то, что кто-то покупает настолько маленькие кольца, — за гранью моего понимания», — писали одни.

«Такое ощущение, что он пришел в магазин и попросил самое маленькое кольцо, которое только у них есть», — поддержали другие.

«И где кольцо?» — возмущались третьи.

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Джен Фаномрат, в свою очередь, ответила, что была счастлива получить именно это кольцо. По словам девушки, аккуратное золотое украшение с маленькой жемчужиной — это то, что она выбрала бы себе сама.

Джен Фаномрат и Лео Саманамуд — фуд-блогеры и основатели популярного канала Just Eat Life в YouTube.

В июне универмаг дешевой одежды и аксессуаров Primark выставил на продажу копию помолвочного кольца герцогини Сассекской Меган Маркл. В Primark кольцо продается за два фунта (около 2,5 доллара). Оно изготовлено из ювелирного сплава с покрытием под золото и украшено тремя стразами, имитирующими бриллианты.

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