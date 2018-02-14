Восточные женщины научились обходиться без мужчин и скупили бриллианты

Крупные мировые ювелирные дома класса люкс, такие как Tiffany & Co. и De Beers, отметили повышение спроса в Китае, сообщает Business of fashion.

Издание отмечает, что растет число самостоятельных работающих китаянок, которые сами приобретают себе украшения и ювелирные камни, прежде всего бриллианты. Так они отмечают свои успехи в бизнесе и личной жизни. Компания De Beers осенью минувшего года объявила, что 26 процентов всех украшений с бриллиантами в Китае в 2016 году приобрели женщины, в 2017 это число увеличилось еще на 12 процентов.

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Подобное поведение женщин в Китае специалисты объясняют тем, что китаянки получают все больше свободы. «Растет число разводов, китайские девушки скачивают приложения для знакомств, пользуются чатами — все это окружает их каждый день, —

отметил Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr), глава компании Diamond Producers Association. — Удачный брак в Китае сейчас считают детской сказкой».

В феврале 2018 года итальянская компания Buccellati представила в Москве коллекцию помолвочных колец Romanza с бриллиантами. В нее вошли модели, названные по именам литературных и мифологических героинь. Кольца выполнены из белого золота с бриллиантами в характерной для Buccellati технике с гравировкой и чеканкой.

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