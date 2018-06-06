Кольцо как у Меган Маркл продадут по дешевке

Универмаг дешевой одежды и аксессуаров Primark выставил на продажу копию помолвочного кольца герцогини Сассекской Меган Маркл, жены британского принца Гарри, сообщает The Sun.

В Primark кольцо продается за два фунта (около 2,5 доллара). Оно изготовлено из ювелирного сплава с покрытием под золото и украшено тремя стразами, имитирующими бриллианты. Реальное помолвочное кольцо Маркл, сделанное на заказ компанией Cleave and Company из желтого золота с тремя бриллиантами (один из них принадлежал матери принца Гарри принцессе Диане) стоило 140 тысяч фунтов (около 187 тысяч долларов).

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В мае 2018 года сообщалось, что продажи украшений из желтого золота взлетели в США в первом квартале 2018 года благодаря Меган Маркл. По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), последний раз такой бум ювелирные магазины наблюдали в 2009 году. Ретейлеры объясняют резкий скачок спроса влиянием герцогини Сассекской и ее любви именно к желтому, а не белому либо розовому золоту.

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