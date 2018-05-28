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В оригинальности платья Меган Маркл засомневались

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Британский модельер новозеландского происхождения Эмилия Уикстед (Emilia Wickstead) заявила, что дизайн свадебного платья герцогини Сассекской Меган Маркл, который был разработан представительницей французского модного дома Givenchy, «идентичен» дизайну платья из ее собственной коллекции. Об этом сообщает The Independent.

«Ее платье идентично платью из нашей линии. Многие комментаторы тоже написали, что это дизайн Эмилии Уикстед», — сказала она и заметила, что ее наряд имеет точно такой же вырез лодочкой и длинные рукава.

Более того, Уикстед не понравилось, как сидело платье на жене принца Гарри. «Если вы выбираете простой крой, платье должно сидеть идеально по фигуре. Ее платье было достаточно свободным», — раскритиковала она.

Ранее в мае выяснилось, почему Меган Маркл отдала предпочтение именно Givenchy. Клэр Уэйт Келлер, (Clare Waight Keller) автор платья, — феминистка и ярая защитница равноправия полов. Маркл решила поддержать Келлер и таким образом публично выразить свое уважение женщинам-дизайнерам.

Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке.

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