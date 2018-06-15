Звезда «Зомби по имени Шон» оказался алкоголиком

Британский актер и сценарист Саймон Пегг признался, что в прошлом страдал депрессией, от которой пытался избавиться при помощи алкоголя. Его слова передает NME.

«Я пил все больше и больше, и в конечном итоге у меня произошел срыв. На Comic Con в 2010 году — я никому еще этого не рассказывал — мы рекламировали фильм "Пол: Секретный материальчик", и я вроде как потерялся на четыре дня», — рассказал Пегг.

По словам артиста, он всегда был подвержен депрессии, и это привело его к алкоголизму. При этом он считал, что это и есть успешная жизнь. «Чем больше материального успеха ко мне приходило, тем меньше я понимал, почему меня это никак не удовлетворяет», — вспомнил он.

Пегг подчеркнул, что перестал пить в 2010 году и вспоминает о своей прошлой жизни с содроганием. «Если вы посмотрите фильм "Руки-ноги за любовь", я там весь опухший и с мертвыми глазами... Я смотрю на того себя и думаю: " ***** [Едрить-колотить], я тогда был очень несчастлив"», — сказал актер.

48-летний Саймон Пегг известен по фильмам «Типа крутые легавые», «Стартрек: Возмездие» и «Зомби по имени Шон», а также сериалам «Книжный магазин Блэка» и «Долбанутые».

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