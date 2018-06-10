Актера из «Настоящего детектива» задержали в США

Сотрудники полиции в американском городе Манхэттен-Бич, штат Калифорния, задержали актера Винса Вона. Об этом в воскресенье, 10 июня, сообщает TMZ.

По данным издания, актер был задержан за управление автомобилем в состоянии опьянения или наркотической интоксикации. Инцидент произошел в воскресенье около четырех часов утра по местному времени (14:00 по московскому времени). Как рассказал TMZ источник, Вона остановили на контрольно-пропускном пункте, вместе с ним в машине находился пассажир.

Представители актера отказались комментировать сообщения о его задержании. При этом, как отмечает TMZ, по последним данным, Вон все еще находится в полицейском участке.

Винс Вон известен по фильмам «Тусовщики» (1996), «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» (1997) и «Клетка» (2000). Также он сыграл одну из ключевых ролей во втором сезоне сериала «Настоящий детектив».

В феврале сообщалось, что голливудский актер Чеви Чейз устроил погоню на автомобиле за группой молодых людей, после чего попытался вытащить одного из них из машины, но был побит.

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