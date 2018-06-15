Женщинам посоветовали смотреть футбол в трусах с вибратором

Мексиканский магазин нижнего белья Vicky Form подвергся жесткой критике из-за рекламы женского белья со встроенным вибратором. Об этом пишет The Mirror.

Ролик был показан перед открытием чемпионата мира. Видео начинается с фразы о том, что каждый год четыре миллиона пар расходятся из-за футбола: девушки считают своих партнеров больными. Однако в компании Vicky Form нашли способ исправить эту ситуацию. «Мы создали первую пару трусов, которые позволят вам почувствовать страсть к игре», — говорится в рекламе.

По словам разработчиков, в нижнем белье зашит вибратор, который реагирует на действия футболистов: он интерпретирует движения игроков и превращает их в вибрации. Затем в рекламе показали пару, которая смотрела футбольный матч. Чем дольше длилась игра, тем сильнее возбуждалась девушка. Во время фола она вскочила с дивана и начала кричать в телевизор, чтобы «слепой судья» назначил штрафной удар. Ролик заканчивается тем, что находившийся рядом парень берет возбужденную девушку за руку и подсаживается к ней поближе.

Пользователи соцсетей остались в бешенстве после просмотра рекламы по телевизору. «Какой сексизм! Какая глупая идея — создавать такое», — написала разъяренная зрительница. «Мы, женщины, тоже любим спорт, а не гендерные стереотипы», — возмутилась другая девушка. Остальные назвали рекламу унизительной для всех женщин.

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