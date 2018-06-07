Звезд мирового футбола «заставили» украсть кубок чемпионата мира

Букмекерская компания bwin выпустила рекламный ролик в преддверии чемпионата мира по футболу в России.

Ролик начинается с известия о похищении самого престижного футбольного трофея. В рекламе на него претендуют бывший защитник сборной Бразилии Кафу, аргентинский футболист Диего Марадона, немецкий футболист и тренер Штефан Эффенберг, а также испанский футболист, тренер Висенте дель Боске.

По сюжету каждый из главных героев реализует собственный план и в компании сообщников пытается опередить конкурентов. Однако достичь успеха удается лишь одному из них. Имя похитителя бренд обещает назвать по ходу проведения турнира, а пока зрителям предложили угадать, кто именно устроил похищение и проголосовать за виновника переполоха на сайте.

«Смелость и креативность лежат в основе нашего ДНК. Нам удалось создать настоящий футбольный блокбастер, и мы верим, что его исход будет интересен большинству любителей футбола», — прокомментировал Адам Льюис, директор по маркетингу bwin.

«Любая из маркетинговых активностей bwin — отражение ценностей бренда, которые мы стараемся транслировать на российскую аудиторию. К старту мундиаля мы постарались подойти во всеоружии, дав возможность всем любителям футбола использовать инновационные мобильные приложения для ставок и получать истинное удовольствие от просмотра футбольных матчей. Для нас особенно важно обеспечить высокий уровень сервиса всем игрокам, и мы хотим пожелать им удачи в игре», — добавил генеральный директор bwin в России Дмитрий Сергеев.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение матчей запланировано в 11 городах. В Подмосковье матчи проходить не будут, однако на местных стадионах будут проводиться открытые тренировки команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.

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