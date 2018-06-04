ФИФА вернет рубиновую звезду на Спасскую башню

Международная федерация футбола (ФИФА) перевыпустит телевизионный ролик к чемпионату мира-2018 в России, на котором на Спасской башне вместо звезды установлен крест. Об этом сообщает ТАСС.

«ФИФА очень рада, что официальная заставка вызвала такой отклик, особенно у российских болельщиков. С их помощью мы смогли определить, что при изображении указанного элемента была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией, она в ближайшее время будет выпущена», — сообщили в пресс-службе организации.

46-секундный ролик был представлен в Youtube-канале организации 1 июня. Вместо рубиновой звезды, установленной в 1937 году, на Спасской башне в нем ошибочно изображен крест.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в 11 городах России. Матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии состоится на арене «Лужники» 14 июня.

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