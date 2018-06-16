Американский баскетболист изменил мнение о России

Защитник баскетбольного «Зенита» Кайл Курич рассказал о жизни в России. Его слова передает газета «Известия».

«Я провел первый год в России, которую считал хоккейной страной, но признаюсь, что я ошибался. У вас очень популярен футбол, и на баскетбольные матчи частенько собирался полный зал», — сказал Курич.

Защитник также отметил поддержку болельщиков. «После этого сезона я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которых было предостаточно, за поддержку и хотел бы разделить с ними все наши победы», — добавил он.

28-летний Курич перешел в петербургский клуб в 2017 году из испанской команды «Гран-Канария».

В марте российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о различиях между жизнью в США и России. По его словам, в бытовом плане жизнь сильно отличается.

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